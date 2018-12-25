安和國中音樂班耶誕快閃 三井outlet「修女也瘋狂」

2018-12-25 17:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市安和國中音樂班今天下午到台中港三井outlet快閃演出，優揚的管樂聲，吸引大批民眾圍聽聆賞！安和國中音樂班榮獲台中市音樂比賽A組管樂團第一名，完成13連霸，明年3月將代表台台中市參加全國音樂比賽。

安和國中音樂班50名二年級學生，今天下午1點半至三井outlet的室內廣場「快閃」演奏電影《修女也瘋狂》插曲《I'll Follow Him》等樂曲，悠揚的樂聲，吸引許多人樓上樓下圍觀聆賞，共享難得的音樂饗宴。

安和國中音樂班老師楊雅慈說，安和國中音樂班一直都有在從事快閃活動，三井outle剛開幕，是台中市的新地標，才安排這項快閃活動，讓學生有表演的舞台。

安和國中管樂團豎笛首席吳苡安說，參加快閃演出約有3、4次，很喜歡快閃活動帶給民眾歡樂的感覺。吳苡安國小就讀沙鹿區竹林國小，學校管樂團招生時才加入管樂團開始學習豎笛，因對音樂有興趣，升學後選擇就讀安和國中音樂班。她說，擔任首席壓力頗大，因國中課業較重，平常多利用假日練習演奏，未來希望學校管樂團能繼續連霸。

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