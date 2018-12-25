腸病毒、流感雙升溫 跨年連假注意防護

2018-12-25 16:06

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒、流感雙雙升溫！衛福部疾管署今日公布上週腸病毒門急診就診共1萬2520人次，較前一週上升6.1%，並新增2例重症，所幸經治療均已出院；另上週類流感門急診就診共6萬8148人次，並新增20例重症，提醒未來一週仍有冷氣團，早晚氣溫偏低，民眾參加跨年活動要做好防護措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增2例腸病毒重症，分別是中部4歲女童與北部2歲男童，其中，4歲女童12月初起，陸續出現咳嗽、鼻涕、急性無力肢體麻痺等症狀就醫並住院，確診腸病毒71型併發重症；2歲男童則是12月中旬出現發燒、疱疹性咽峽炎、肢體無力與抽搐等症狀就醫並住院，確診克沙奇A10型腸病毒併發重症。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但腸病毒71型及伊科病毒11型仍於社區活動。

今年腸病毒重症累計36例，以感染伊科病毒11型12例、腸病毒71型8例為主。

疾管署呼籲，連假將至，國人旅遊、拜訪親友機會增加，若會接觸嬰幼兒應提高警覺，落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，且須搓揉20秒以上。

另外，在流感疫情方面，近四週社區流感病毒以H3N2為主，今年自10月進入本流感季以來，流感重症累計144例，感染型別以H3N2為主，其中11例死亡。

疾管署提醒，民眾參加跨年活動，要做好個人衛生防護措施，若有呼吸道症狀應配戴口罩，以及儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病在家休息。

今年公費流感疫苗接種數超過503萬劑；目前成人劑型剩餘量約10.4萬劑，幼兒劑型剩餘量約5.5萬劑，各縣市疫苗將陸續用罄，疾管署強調，欲接種民眾要先查詢當地衛生局網頁或疾管署全球資訊網，並於接種前再次電洽院所確認。

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