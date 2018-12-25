元旦連假將至 海、空運加班可疏運33萬人次

2018-12-25 16:12

〔記者陳宜加／台北報導〕明年元旦連假將至，旅運需求暢旺，海、空運均將加班疏運。交通部航港局今天宣布，共將開行離島7條航線、小三通4條航線共886航次，提供22.4萬人次運能；民航局則規劃於離島航線提供1328架次班機、載客可以超過10.6萬人次。

航港局表示，元旦疏運期間為12月28日起至明年1月2日、共計6天，預計提供台灣本島與離島間7條航線、金馬小三通4條航線總計886航次、22萬4158人次運能，並嚴格要求業者注重航行安全。

航港局長謝謂君指出，航港局已加強客輪安全檢查，全面抽查船舶設備、船員管理、場站公共安全與營運服務等項目，並提醒航運業者應定期保養維護船舶，確保船舶適航性，也嚴禁超載旅客，維護旅運安全。

而元旦連假將至，旅客經小三通往返兩岸勢必更頻繁，航港局也加強防疫宣導，防堵非洲豬瘟疫情。謝謂君指出，航港局已協調各地港口共同督導業者，針對來自疫區的船舶，統一集中處理船上垃圾與棄置肉製品、廚餘，並要求兩岸航商向旅客發放文宣並廣播。

他說，CIQS也將加強旅客隨身行李檢查、加派防疫犬，提醒旅客切勿從疫區攜帶肉類食品入境，避免受罰。

空運也仍以旅運需求較大的澎湖、金門、馬祖等離島航線為疏運重點，航空公司均已規劃加班機或放大機型，民航局於澎湖、金門、馬祖等3離島管制航線，共計提供1328架次班機、10萬6958個座位。

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