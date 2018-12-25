「聚樂部」慶耶誕好嗨 跨世代共學共舞

2018-12-25 16:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市有一個打破世代隔離的「聚樂部」，每月規劃多元課程讓老中青幼共學，這裡是全國第一個社區多世代共融空間，運作半年來成果斐然，今天（25日）慶祝耶誕節，長輩、兒童、婦女、身心障礙與社區民眾齊聚一堂，同歌共舞好歡樂。

在屏東基督教醫院與7-ELEVEN合作「把愛找回來」公益零錢捐募款的支持下，今年6月剛啟用的「聚樂部－社區多世代共融空間」，位於屏東市勝利之家旁，每個月規劃頭腦保健、樂活律動、手作體驗、多元學習等多樣性的課程與活動，創造跨世代彼此交流、學習、照顧的機會。截至目前為止，已經辦理164堂課程，計有2275人次參加，參加者年齡從7個月到90歲都有。

從7月開始就帶著3歲兒子來參加親子共讀繪本以及手作課的呂小姐，發現孩子變得會分享、會表達自己的意見，也比較有同理心。而不想太早把孩子送到幼兒園的翁小姐，帶著2歲半的孩子來聚樂部上課也有半年了，認為孩子變得主動。

83歲鄭奶奶在水中運動場流暢地跟著教練做動作，她分享運動心得「來4個月了，水中有氧運動比較不會有運動傷害，身體改變很多，動作變靈活，不像以前卡卡的」。

今天表演節目，展現各世代、各族群平日練習的成果。勝利之家的身心障礙成人用打擊樂詮釋古典名曲胡桃鉗、早療兒童則舞出聖誕狂歡曲，三地門高齡服務中心與地磨兒國小老幼共學帶來樂器合奏。屏東市失智社區服務據點的長輩們高歌一曲「高山青」；壓軸演出的聚樂部13位樂活律動班社區媽媽盡展所學活力十足。

聚樂部打破過去隔離不同福利服務對象的模式，老人不再只有長青學苑、社區關懷據點，婦女親子不只有婦女福利中心、親子館，身心障礙者則不會無處可去，提供給社區不同世代共享、共用的空間，包括咖啡館、水中運動場、多功能教室、休憩區、集會堂、益康花園及遊戲場。

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