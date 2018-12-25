打造全台唯一針筒耶誕樹 大同醫院醫護打卡拍照...

2018-12-25 16:02

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立大同醫院迎接耶誕節，醫護人員合力收集上千個廢棄、但乾淨無感染的針筒與上百個玻璃藥瓶，打造全台唯一的針筒耶誕樹，並用玻璃藥瓶排出「大同」字樣，深具創意的聖誕美牆，也吸引許多醫護人員打卡拍照，3週以來打卡、瀏覽與按讚人次破萬。

今年市立大同醫院的耶誕節很不一樣，由護理部主任馮明珠、楊婉萍顧問策畫，各主管分工籌畫為期3週的「大同護理‧同渡耶誕」3部曲系列活動在12月初登場。

護理人員合作收集廢棄針筒與玻璃藥瓶，連日加工後，終於在9樓行政區打造出全台唯一的針筒耶誕樹，並用玻璃藥瓶排出「大同」字樣。「不像醫院」的溫馨耶誕美牆，吸引院內許多醫護人員「揪」同伴、好友來打卡拍照，住院的病人與家屬也對這樣的創意讚不絕口。

為凝聚單位團結向心力，還有尋找耶誕老公公的超級任務活動，在醫院各角落藏放耶誕老公公夾子飾品，讓醫護同仁找尋，收集最多耶誕老公公飾品的單位，即可獲得火雞大餐或肯德基大餐。

馮明珠表示，許多醫護人員堅守崗位犧牲與情人或家人歡度耶誕節，護理部規劃系列慶祝活動，打造溫馨職場。讓耶誕節輪值同仁，也能感受的溫馨氣氛，以愛傳愛，進而再把感動傳給病人或家屬，延續善緣。

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