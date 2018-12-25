性別不平等 台大生繫彩虹絲帶控「耶誕不快樂」

2018-12-25 15:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕「性別不平等，耶誕不快樂！」台大學生及性別社團等參與性別平等倡議，無奈日前的公民投票中，反對同性婚姻、性平教育等，為了替同志等打氣加油，發起在校門口繫上彩虹絲帶行動，盼社會正視人權，保障同性婚姻，維護性別平等。

台大學生會性別工作坊負責人郭怡萱表示，1個月前不公不義的公投發生，導致人權及性別平等被壓迫，認為唯有透過積極的保障，才有真正的自由與平等，決定挺身的積極呼籲，也告訴相關被壓迫的人：「我們在這」相挺。

台大女性研究社代表許國輝說，在校園掛彩虹旗，象徵我們這一代追求自由的鍥而不捨，在現今社會保守的低氣壓下，呼籲政府應秉持早期在戒嚴下的衝鋒血淚，持續向破壞自由平等的人說「不」，因同意同性婚姻，不會對異性戀產生損害，更能讓不同性別傾向的人，在不受訕笑的環境下成長。

郭怡萱說，依憲法政府必須保障不同性別者的權益，同時公投法應修改不得針對人權議題進行公投，未來政府也需在2月提出同性婚姻專法等，因此呼籲，政府未來須保障人權不能公投的底線，同時要保持學校能持續進行性別平等教育，也要保障同性婚姻制度，更盼社會大眾等持續監督民意代表，主動創造性別友善環境。

學生現場高呼口號：「性別不平等、聖誕不快樂」、「教育不完整、聖誕不快樂」、「堅守性平教育母法、堅守釋字748」、「若要平權、不要鄉愿」等，拉起彩虹旗幟，並在台大校門口廣場圍牆上拉線，繫上彩虹絲帶，象徵堅守性平價值。

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