首例通報！ 台女在中國打美容針疑肉毒桿菌中毒

2018-12-25 15:18

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例，一名40餘歲女性在中國美容中心施打不明成分美容針4天後，開始出現吞嚥困難、視力模糊、呼吸費力等症狀，經醫師評估後通報疑似肉毒桿菌中毒與採檢，推測原因可能是針劑來源不明或施打量太多。

疾管署表示，由於個案通報採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過3週，檢驗結果為陰性，但依其症狀及流行病學資料研判，應屬極可能病例。

疾管署表示，肉毒桿菌中毒傳染途徑可分為最常見的食因型，是食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成；腸道型為發生於腸內免疫系統缺損或腸道菌叢未健全的人，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起；創傷型為傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素導致中毒，常與藥物濫用有關；醫源性為注射肉毒桿菌毒素，如醫學美容等人為因素導致中毒。

疾管署指出，醫源性肉毒桿菌中毒，可能於注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數週發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、昏睡、複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話困難、吞嚥困難、失去頭部控制能力、肌肉張力低下及全身性虛弱等，並可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

疾管署說明，香港2016年5月接獲首例疑似在注射後發生肉毒桿菌中毒個案通報，截至2018年11月累積17例通報疑似個案，其中11例曾到中國接受注射。另中國一篇文獻彙整2009年4月至2013年6月共有86例醫源性肉毒桿菌中毒個案，為現有文獻中累積個案數最多者。

疾管署提醒，接受不當的肉毒桿菌毒素注射，可能對健康造成威脅，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應瞭解相關醫療資訊，確認該機構為立案登記醫療院所、肉毒桿菌毒素注射執行者為合格醫事執業登記醫事人員、醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理、主動詢問注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊，以降低可能潛在的風險。

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