淡海輕軌第二天人潮多 新北捷趁天晴抓漏

2018-12-25 14:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌通車第二天，今天延續首日試乘熱潮，6時30分發車的首班車就擠滿從淡海新市鎮通勤往台北的上班族，截至中午有近9千人次搭乘。由於昨天傳出新市一路站（V06）站體漏水、部分列車也發生提示螢幕當機，無法即時顯示到站資訊，新北大眾捷運公司今天也趁著天晴進行抓漏工程，已完成修復；提示螢幕也已重新設定，可正確顯示到站資訊。

淡海輕軌昨試營運首日吸引將近3萬人次試乘，由於晚間10時30分末班車無法消化大批回淡水的通勤族，新北大眾捷運公司也加開一列車送旅客回家。

新北大眾捷運公司表示，今天第二天通車，至1月24日前免費搭乘，首班車6時30分開出，晚上10時30分收班，表定班距為每15分鐘一班，為了避免因試乘人潮眾多，列車等待上下車人潮延誤發車時間，新北捷視情況加開班次，將班距控制在15分鐘一班。

淡海輕軌首站紅樹林站（V01）和台北捷運紅樹林站共構，但連接兩站的聯通道尚未完工，等於旅客從北捷紅樹林站出站後，沿著站體沿著施工圍籬、站外人行道才能抵達輕軌站，新北捷表示，工程趕工中，將於明年中完工。

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