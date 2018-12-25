道路全面翻新 車主慘遭「抹黑」

2018-12-25 13:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕政府推出「道路前瞻計畫」，鄉間道路難得全面翻新，但同時開工的結果，苦了寶貝車子的車主，近月來，彰化縣頻傳愛車遭「柏油」毀容，很多車主在回到家才知愛車遭到毀容，但沿路施工的單位不少，也無法確定「凶手是誰！」。

一名就讀明道大學的賴姓研究生說，上個月回到家驚見車子的前檔滿是黑的柏油污泥，一看就知道是行經道路翻新路段被柏油噴到，白色車被「染黑」，用水洗也洗不掉，看了好不心疼。

他說，打從九合一選舉前，彰化縣多條道路就同時翻新，不管走到哪裡都有道路刨除及施工，他回想「遇害」當日走過的路段包括台１線、社斗路、斗中路，這些路段都同時有施工，實在不知要找誰要這筆帳，只能自認倒霉「糊牛屎」。

員林市快客麗汽車美容負責人陳軍華表示，最近他們業務量大增，其中約三成是「柏油毀容」，傷害並不大，他們用柏油清除劑去除，不會對原漆造成傷害，坊間有些汽車美容店會加收工錢，但他們都免費服務。

他說，車子被柏油噴到，應立即清除，時間一久，便難以清理，一般材料行都有賣柏油清除劑或黏土，價格不到200元，另外，他提醒駕駛若遇到柏油施工，最好遶道，若不願閃避，也要跟前方的車子保持距離。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/