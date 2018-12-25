用音樂、藝術迎接2019 高美館新年音樂會磅薄登場

2018-12-25 13:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2019年第一個周末，高雄市交響樂團將首次在美術館大廳帶來貝多芬主題音樂會，搭配資深古典音樂講師羅文秀老師以及全程影音解說，讓各位聽眾能更深入了解曲子的創作時空背景及其背後的意義。

高美館2012年開始的大廳音樂會，迄今已經成為南台灣最獨特的音樂演出平台之一，這次新年音樂會演出將以貝多芬不同時期風格作品，帶領大家一窺這位音樂偉人的世界。音樂會將以他鮮少被演出的「普羅米修斯的創造物」序曲揭開序幕，接著由高雄市交響樂團副首席葉翹任帶來被譽為貝多芬最羅曼蒂克、最綺麗的第二號浪漫曲。

接著演出的「里奧諾雷」序曲第三號，其中情感豐富又充滿戲劇效果的旋律，象徵著貝多芬知名歌劇《費黛里奧》主人翁勇敢堅定的精神，最後帶來讚頌著「英雄」及充滿人文關懷的第三號交響曲，展現他最為人知的「貝多芬式」英雄主題，而那充滿情緒張力、氣勢磅礡卻又帶點「浪漫」的手法，讓這首被後世譽為最偉大傑作的作品，成為他由古典樂派逐漸走向浪漫樂派的起始點。

高美館指出，今年初從首次全新改造空間特展「靜河流深」開始，法人化後推出的夜間小周末音樂會、跨領域藝術講座、藝術生態特色導覽和藝術體驗中心等新形態活動，一直到深得迴響的「裸：泰德美術館典藏大展」，高美館將持續推展未來願景，成為真正代表大高雄城市的美術館。

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