耶誕老人送愛童綜合醫院 關懷心臟病童！

2018-12-25 13:07

〔記者歐素美／台中報導〕 慶祝耶誕節，耶誕老人今天到童綜合醫院小兒門診區與病房區發送糖果和禮物，帶給等候看診與住院的小朋友及家長驚喜，紛紛要求合照。原來這項耶誕老公公關懷活動是由社團法人中華民國關懷心臟病童協會所發起，希望給予每位病童和家長心靈上的支持，讓耶誕節快樂氣氛陪伴病童克服病痛，早日恢復健康。

社團法人中華民國關懷心臟病童協會是由心臟病友及家屬組成，經常舉辦病友關懷活動，希望促進大眾對於心臟病童的認識與重視，並協助提供心臟病童就學及就醫的經驗分享，協會並連續兩年到童綜合醫院舉辦耶誕關懷活動，今年由心臟病友馬冠晟巧扮耶誕老人，馬冠晟雖然行動不便，但在父母耐心陪伴下，大學即開始即投入志工行列，熱心公益，大學畢業時榮獲總統教育獎，他表示，投入公益志工活動最大原因，就是希望能為自己和他人帶來快樂。

協會不僅贈送小朋友糖果與禮物，協會會員設立的「妮娜巧克力」並贊助巧克力發送，關懷活動從兒童診間至兒童病房區，耶誕老人親切和每個小朋友合照，土工並叮囑小朋友要聽醫師的話，乖乖吃藥，志工媽媽還跟心臟病童家長分享照顧心得與技巧，現場洋溢溫馨和歡笑。

童綜合醫院心臟醫學中心執行長黃碧桃，現任中華民國關懷心臟病童協會名譽理事長表示，兒童心臟疾病不如感冒、腸胃炎及氣喘等常見，有些病童可能因家長疏忽而錯過治療最佳時機，希望透過活動促進社會大眾對兒童心臟病的認知，建議家長若發現孩子有心臟雜音、氣喘反應、呼吸道感染、胸痛與心律不整等症狀，應及早至醫院檢查，並儘早診斷接受適當的治療。

不只童綜合有耶誕老人，豐原醫院新陳代謝科醫師林正修，今天也巧扮耶誕老人，贈送禮物給護理之家的阿公阿嬤，祝長輩佳節平安，回診間看診時，許多民眾看到醫師變身耶誕老人還「嚇一跳」，還有人驚喜與耶誕老人合照，笑說「今天看診很特別」。

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