靜宜大學將溫室搬進圖書館 舉辦「植說」創意主題展！

2018-12-25 12:26

〔記者歐素美／台中報導〕哇～圖書館裡竟有溫室！靜宜大學蓋夏圖書館呼應台中花博，舉辦「植說」五大主題書展，以「移動植物森林」概念，將「轉殖溫室」搬進圖書館，師生利用漂流木等廢棄資源，搭配攀緣植物，加上投射的自然光影，讓讀者在白色木構溫室、悠悠鳥鳴聲中，體驗綠意及蓬勃朝氣，如森林般的閱讀場域，讓學生直說「好棒」。

靜宜大學校長唐傳義表示，靜宜蓋夏圖書館不僅館藏豐富，也致力提供多元特色主題展覽，期望成為閱讀、學習、創作等的最佳場域，歲末年終邀請大家到靜宜大學充電，享受靜謐時光。

靜宜大學「蓋夏圖書館」館長陳明柔，則感謝嘉義「空氣圖書館」的協助，專業技師以純正工法打造及組裝，讓海拔1000公尺、療癒人心的蕨類植物、木造溫室，進入大學圖書館。

為豐富展覽作品，「蓋夏圖書館」特別開設工作坊，教導師生以漂流木等廢棄資源，完成展場創意作品。希望讀者能走入綠意與書本構成的生態場域，在觀看、慢走、放空、閱讀間從靈感到五感，細細發掘植物及書籍的迷人之處，成為溫潤心靈的基地。

「蓋夏圖書館」典藏閱覽組姜義臺指出，「植說」主題書展，展出心理療癒、園藝植物、生活佈置、休閒旅遊及健康飲食等五大主題圖書。展覽期間並推出「木作花器DIY體驗活動」及「看E書」等活動，教導師生如何閱讀電子書，以減少紙張、守護森林。

法律系四年級學生石明忠說，走進圖書館「植說」主題展場，鳥鳴聲此起彼落，還有植物獨有的香氣，如同身處大自然，主辦單位真的很有創意很用心。

「植說」主題書展至1月25日止，靜宜大學邀請民眾體驗靜宜大學圖書館的創意服務，在綠意及書本構成的生態場域中，感受閱讀魅力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/