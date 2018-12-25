潭水亭人事爭議鬧上勞工局 勞資協調不成立！

2018-12-25 12:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區潭水亭觀音廟鄭姓員工不滿新任主委，一上任就將她從會計工作調任清潔工，並公告年底解聘，申請勞資調解，要求廟方補足薪資差額及回復原職務；廟方則堅持其因業務侵占遭緩起訴，不適任，不再聘任，勞資協調不成。

勞工局表示，鄭女若不滿意，可進一步訴訟或申訴檢舉；廟方則希望爭議就此落幕，盼鄭女不要再影響廟務及廟譽。

65歲的鄭女，自民國96年即在潭水亭擔任會計工作，新任主委蔡瑞忠今年元月一日上任後，因聽聞鄭女有借貸關係，認為其不適任會計，將她調任清潔工，本月初並公告將於今年底解聘鄭女，引發鄭女不滿，向勞工局申請勞資協調。

潭水亭主委蔡瑞忠表示，其上任前就聽聞鄭女在外欠錢，認為其不適任會計工作，才將她調任清潔工，但合約到今年3月，薪資仍比照會計，4月才調降為清潔工薪水，後有離職員工投訴未領到年終獎金，經地檢署調查，鄭女因業務侵占遭緩起訴，且上班不正常，又與誦經師姐發生爭論等紛爭不斷，才決定將她解僱，要求鄭女只工作到12月31日。

鄭女則表示，王姓離職員工的年終獎金，是她向王借貸，並非侵占，因誦經師姐誣指她欠錢不還，才一時氣憤將師姐的包包等東西丟到地上。

潭水亭多位委員表示，鄭女因單親，經濟情況不佳，廟方也很同情她，主委也一再給她機會，但一年來，其爭議行為不斷，甚至有民眾到廟裡來討債，而且鄭女已年滿65歲，廟方於今年9月已依規定給予其20多萬元的退職金，明年將不再僱用。

針對鄭女要求回原復原職及補薪資差額，廟方皆不同意，勞資協調不成。勞工局表示，鄭女若不滿意，可進一步訴訟或向勞工局申訴檢舉；鄭女表示，只想保有工作；廟方則表示，希望該起人事爭議能就此圓滿落幕，不要再影響廟務及廟譽。

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