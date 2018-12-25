喜迎豬年 投稿「創意春聯」賺紅包...

2018-12-25 12:10

〔記者王涵平／台南報導〕「西拉雅喜迎豬年 創意ｅ春聯賺紅包」獲熱烈迴響，西拉雅國家風景區管理處表示，活動延長至108年1月10日，只要投稿就有機會拿千元、百元紅包。

管理處表示，從已收到的春聯發現，大家都發揮滿滿創意，寫出獨特的春聯，民眾只要透過管理處線上平台簡易的操作，就可以輕輕鬆鬆以風景區內的人文、景點、特產為意涵，發揮創意，寫出有趣的春聯，輕鬆賺紅包。

管理處指出，風景區有非常豐富的資源，可以作為創作元素，例如左鎮月世鎮幻想嫦娥奔月場景、梅嶺梅花芳香如雪、官田採紅菱、關子嶺溫泉鄉、玉井芒果、白河賞蓮花吃蓮子、水庫遊湖、黃金台3線、童趣城堡遊客中心等。

藉由吉祥、寫實、幽默、風趣、俏皮等新鮮話，將傳統習俗與藝術創新的結合，型塑西拉雅多元的旅遊特色，營造西拉雅年節好客、友善且兼具文化深度的旅遊氛圍，並將熱鬧情境的意圖賦予新意，讓春聯跳脫傳統習俗、節慶圖騰，成為一種新生活、新意境的裝置藝術，也讓遊客能隨時感染到西拉雅創新、迎新的歡樂氣氛。

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