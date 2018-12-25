標靶抗癌研究領先世界 政院今頒傑出科技貢獻獎

2018-12-25 11:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日舉行「2018行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，將廢液晶面板玻璃，製成高效能奈米孔洞玻璃重金屬吸附材料的工研院副組長洪煥毅，及致力於癌症與傳染病研究的中研院研究員吳漢忠，雙雙榮獲今年傑出科技貢獻獎。

行政院長賴清德今日頒獎給工研院材料與化工研究所副組長洪煥毅、中研院細胞與個體生物學研究所研究員吳漢忠。

賴揆致詞表示，今天要代表行政院頒發科技類國家最高榮譽，行政院用獎項表彰研究團隊，也要藉此獎感謝多年來辛勞，希望國家及社會秉持兩位研究者的精神，在科技領域有更多研究精神。

賴揆指出，今天是縣市長上任典禮的日子，他代表政府來頒獎，代表政院特別重視這個獎項，要感謝工研院洪煥毅研究團隊，大家對液晶面板知之甚詳，了解對生活幫助很大，但廢棄物不妥善處理，會造成環境傷害，研究者用新技術及方法解決許多問題。

據悉，洪煥毅將廢液晶面板玻璃，製作成高效能奈米孔洞玻璃的重金屬吸附材料，不僅提高廢棄物的再利用價值，更發展出一種全新的新成本、高效率，且環保的重金屬廢水處理方式，可改善台灣目前面臨的廢液晶面板去化，及重金屬廢水汙染兩大難題。

賴揆提及，他也向洪請教，太陽能面板有沒有辦法解決，有些環保團體、民眾也在關心，目前大量運用的太陽能光電板20年後要如何解決，洪跟他說，若液晶面板問題可解決，太陽能面板問題也可迎刃而解。

此外，吳漢忠致力於癌症及傳染病兩大研究領域，在登革病毒研究方面，他已成功開發4種抗體；在標靶抗癌藥物傳輸系統研究部分，則具有極大臨床潛力，更突破目前癌症所面臨瓶頸，創新研究領先國際，研究成果完成15項技術授權。

「吳漢忠的研究成果我也很欽佩！」賴揆表示，因為他也曾是臨床醫師，在醫學領域做化學治療時，藥劑很難對腫瘤細胞產生影響，所以會看到化療病人頭髮會掉、體重減輕等症狀，後來有標靶治療出現，有了革命性進步，但雖可找到腫瘤細胞，不過有時會找不準。

賴揆提及，吳漢忠的研究讓標靶細胞可以貫穿腫瘤，這發明非常了不起，不僅是照顧台灣民眾，也能照顧全球民眾，對世界人類有著具體貢獻。

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