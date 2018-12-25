觀光局加碼花東境外包機獎助 日本不限定期包機最高補助35萬元

2018-12-25 11:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局再加碼獎助國際旅客包機到花東旅遊！為吸引國際旅客到花東，觀光局先前多次加碼花東境外包機補助，此次做出最大幅度放寬，觀光局表示，由於航空業者與花東觀光業者反映花東境外獎助要點申請門檻過高，此次除不限定期包機，還提高獎助金額，日本包機每架次提高到35萬元、韓國及東南亞（除菲律賓外）提高至30萬元、港澳、菲律賓、中國提高至25萬元，預計實施至108年12月31日止。

花東地區地處偏遠，觀光產業受限蘇花公路易因天災影響道路封閉及鐵路一票難求，行政院東部辦公室為協助花東地區觀光發展，自106年起與觀光局洽商獎助境外包機至花東方案，並在國家發展委員會支持下，花東境外包機獎助要點在107年1月9日發布實施。

觀光局長周永暉表示，由於航空業者與花東觀光業者反映獎助要點門檻設定較高，導致申請狀況不如預期，考量到實務執行面和當前市場及地方發展需求，因此放寬獎助條件，從原先限制定期包機補助放寬不限定期包機，並提高獎助金額：日本地區由每架次原30萬元提高至35萬元、韓國及東南亞地區每架次（除菲律賓外）由原25萬元提高至30萬元、港澳、菲律賓、中國地區每架次由原15萬元提高至25萬元；另外，搭乘旅客超過5成者，再補助每位旅客600元，實施日期至108年12月31日止。

觀光局指出，希望透過調整申請條件，提高獎助金額，培養花東地區國際定期航線，帶動當地旅遊產業發展，同時配合「2019小鎮漫遊年」宣傳主軸，提供國際旅客最便捷的方式，深度探訪台灣東部特色小鎮，分散國際旅客集中雙北地區旅遊模式。

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