會「炒」的學生有糖吃 3校學童體驗糖產業

2018-12-25 09:46

〔記者王涵平／台南報導〕南大附小、吉貝耍國小及光復實小校際交流，參訪114年歷史的善化糖廠，體驗製糖過程，愈「炒」愈有糖吃。

在善化糖廠人員帶領下，學童在甘蔗田觀察割蔗機採收甘蔗，南大附小學生黃以旋發現割蔗機司機和卡車司機的默契絕佳，兩車同時前進，割蔗機很有效率的把甘蔗採收後切成一截一截，從割蔗機頂端噴出，正好落在卡車車斗裡。

光復實小學生柯柏義說，一踏進善化糖廠就被濃濃的糖香給包圍，在集蔗機看到從卡車上卸下來的甘蔗被輸送帶送進壓榨機，經過4次的榨汁可榨出94%的甘蔗原汁，經過一連串複雜的工序才能變成二號砂糖，品嘗著溫熱的糖時，甜蜜滋味油然而生。

指導老師陳怡均表示，佳里區頂廍里清代復古糖廍有榨甘蔗用的石硨和4個煮糖用的孔明鼎，有助於學生認識清代用牛隻轉動石硨，工人將甘蔗放入2座石硨中榨汁，甘蔗汁再倒入孔明鼎中熬煮黑糖的畫面。

吉貝耍國小學生連珮妤小心翼翼走進甘蔗田卻不知道怎麼採收甘蔗，一陣手忙腳亂才成功，在甘蔗田旁啃甘蔗很怕牙齒跟著掉下來，甘蔗愈近根部甜度愈高，愈吃愈甜，了解「倒吃甘蔗」的意思。

在地社區發展協會總幹事姚志峰表示，手工炒糖耗時費工，技藝差點要失傳，炒黑糖需要配合時節，冬至過後到農曆過年是最佳的製糖時節。

南大附小校長許誌庭表示，台灣糖業早期在出口經濟上占相當重要地位，透過縝密的課程規劃，帶領3校學生體驗完整製糖過程，讓五年級的社會課本內容鮮活起來，是具創意的戶外教育。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/