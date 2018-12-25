12/25 各報重點新聞一覽

2018-12-25 06:48

自由時報

同意管中閔出任台大校長 葉俊榮獨斷 府院錯愕

大轉彎！教育部先前一直認定台大校長遴選有瑕疵、要求台大重啟遴選，教育部長葉俊榮上任後原也要求補正瑕疵，遭台大拒絕並提訴願；但葉俊榮昨卻突然召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長，並要求台大3個月內針對遴選瑕疵問題交檢討報告給教育部，管何時上任則由台大決定。

詳見同意管中閔出任台大校長 葉俊榮獨斷 府院錯愕。

韓要中央跟地方走 陸委會駁斥 「兩岸事務是中央職權」

高雄市長韓國瑜今天就職。中國官媒《環球時報》昨特別刊登其17日專訪韓國瑜的內容，韓在專訪中高調指出，未來民進黨在兩岸政策上「中央要跟著地方走」。陸委會昨回應強調，兩岸關係發展及政策方向是中央職權，地方政府應依循法令、在法定權責內推動業務，「才能掌握分寸」，維護國家主權尊嚴與民眾福祉；中央地方合作，才能同時促進經濟並維護國安。

詳見韓要中央跟地方走 陸委會駁斥 「兩岸事務是中央職權」。

花蓮震災捐款流向 張善政擱置拒公布

花蓮0206震災捐款高達27億元，花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，基於台南、高雄都是每月公布捐款及慰問金明細，蔡曾兩度提案要求每個月公布，但第一次遭善款委員會召集人張善政否決，第二次遭到緩議，將延遲到新任縣長交接後再公布。蔡昨召開畢業記者會，質疑張善政遮遮掩掩，他感到遺憾；張則認為善款內容和細節，都是比照高雄、台南格式，蔡都在放話。

詳見花蓮震災捐款流向 張善政擱置拒公布。

蘋果日報

教長稱勉予同意 管中閔接台大校長 大逆轉 台大教授斥顛倒是非

發出「告知」行政院長賴清德「要來處理管案」的簡訊後，教育部長葉俊榮昨率2名次長開記者會，他先狂批台灣大學校長遴選委員會約40分鐘，最後宣布：「我們將勉予，勉強的勉，同意管中閔教授擔任台大校長。」各界譁然，有教授痛批教部「顛倒是非」。台大歷經551天沒有校長的日子，管年初獲選後歷經300多天的「卡管」紛爭，可望落幕。

縣市長今上任 未來4年 全民盯著你

全國22縣市長今上任，未來4年的施政表現，全民都在看。總人口數佔全國近7成、超過1600萬人的六都百里侯備受關注。《蘋果》採訪、整理六都新市長就職典禮的特色、花費及施政願景。

聯合報

管中閔任台大校長 教育部長終於點頭

台大在歷經354天的遴選爭議、552天的無校長後，教育部長葉俊榮昨宣布，將「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，近期就會發文給台大，使得延宕多時的台大校長遴選案，終於順利劃下句點。

葉俊榮突襲 宣布政院要究責

教育部長葉俊榮昨天宣布，同意由管中閔擔任台大校長。不過，在對外說明這項決定前的2個小時，葉俊榮才透過簡訊告知行政院長賴清德，表示要開記者會，賴清德要葉俊榮「審慎思考」，並向蔡總統報告，但葉俊榮仍然照樣宣布。行政院秘書長卓榮泰更痛批葉俊榮「完全棄行政倫理於不顧，令人遺憾」，將追究相關責任。

中國時報

典禮移師愛河 規模前所未有 全台瘋高雄就職

高雄市長韓國瑜今天正式上工，他再度宣示政治0分、經濟100分，要挽起袖子拚經濟，不過，還未見拚經濟成果，就已掀起高雄瘋就職潮，不但是攤商要發就職財，全市各飯店住房爆增3成，已到一房難求地步，夜市也湧入人潮。

不卡管了 教部終放手 管中閔任台大校長

台大沒校長551天，終於有轉變！教育部長葉俊榮昨宣布，勉予同意聘任管中閔為台大校長，但台大必須在3個月內檢討遴選過程的瑕疵並對外說明，同時向教育部提交完整報告。至於管中閔何時上任，由台大自行決定。

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