今氣溫稍回升降雨減少 週五低溫下探14度

2018-12-25 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天東北季風減弱，迎風面降雨範圍稍微減少，基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，大台北及花東地區偶有零星雨，桃園以南地區則為多雲可透光的天氣，僅山區偶爾飄雨。

今日各地溫度方面，清晨各地仍有涼意，低溫約18至20度，白天北台灣高溫可回升至23、24度，其他各地區約25至28度，各地大致舒適至溫暖。

今日空氣品質部分，北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區位於下風處易有污染累積為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。

週三（26日）各地感受大致舒適溫暖，北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲天氣，僅山區有局部降雨；週四（27日）隨著東北季風增強或大陸冷氣團南下，迎風面水氣增多，北部及東半部地區降雨機率提高，整天易有局部短暫雨，氣溫也將呈現一路下降的趨勢，白天濕涼，晚間更冷；中南部地區隨著冷空氣逐漸南下，夜晚也會開始降溫，變得比清晨更冷。

這波冷空氣在週五、週六（28日、29日）兩天影響最明顯，北部及東半部地區整天雲多、有局部短暫雨，感受偏濕冷，中南部則是早晚偏冷、日夜溫差大；中部以北及東北部夜晚及清晨低溫將下探14、15度，其他各地約16、17度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 23 19 ~ 26 21 ~ 27 19 ~ 26

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