來中壢青埔嗨跨年！ 元旦升旗暨健走網路報名秒殺

2018-12-24 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市跨年晚會12月31日晚上7點起在高鐵桃園站前廣場舉行，緊接著，2019年元旦升旗典禮也將1月1日上午7點於中壢區青埔高鐵特定區的文中三停車場舉辦。桃園市長鄭文燦24日出席「2019年元旦升旗典禮暨健走」宣傳活動中指出，這項活動甫在網路受理報名即秒殺額滿，依以往經驗，現場會有許多市民前來參加，他叮嚀主辦的中壢區公所「現場報名要特別準備好」。

鄭文燦表示，桃園市自升格以來，為提升運動風氣，促進市民強健體魄，每年都舉辦元旦升旗典禮及健走活動。今年活動在中壢區青埔高鐵特定區的文中三停車場舉辦，前幾天受理網路報名2000個名額秒殺額滿，而依以往經驗活動當天會有許多民眾前來參加，他叮嚀繼續留任的中壢區長吳宏國現場報名一定要準備好。

另外，25日是第二屆市長、市議員、區長都將就任，市議會也將選舉正、副議長，鄭文燦說，桃園將迎接一個新的時代開始，希望市民踴躍參與跨年與升旗活動，新市府團隊也會更努力、認真，完成市民的期待。

報名元旦升旗暨健走活動者，在完成健走蓋章關卡後，可以獲得後背包和紀念毛巾等完走禮，現場還提供東京雙人來回機票、智慧型手機、65吋液晶電視、無線手持吸塵器、遊戲主機等102份摸彩好禮；另邀請新興高中儀隊、黃于娟、陳芳語、小夢想樂團及新住民舞者等接力表演。

桃園跨年晚會憑市民卡登錄可以參加歐洲商務艙、日本線經濟艙、電動機車等抽獎，今年表演卡司堅強有謝金燕、艾怡良、畢書盡、李佳薇、宇宙人、BOXING等藝人，跨年晚會工作團隊從20日起已進駐搭設舞台，預計30日前完成場地佈置，30日起將有多組強檔卡司現場綵排為跨年晚會暖身。

由於桃園高鐵站前廣場周邊較空曠且跨年夜天氣寒冷，市府提醒民眾不要到現場夜排，以保持最佳身體狀態來欣賞偶像的演出。

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