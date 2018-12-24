衛武營啟航8週 87萬人次入館、80篇外媒報導創紀錄

2018-12-24 23:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬今分享開幕季亮麗成績，創下8週累計入館87萬人次，更吸引外媒報導80篇等，寫下許多歷史新頁，展望明年上半年將推出20檔、74場節目，台德共製歌劇《杜蘭朵》、明華園創團90年全新大作《龍城爭霸》等，力拚明年底前達到購票25萬人次目標。

衛武營國家藝術文化中心是世界最大單一屋頂劇院，扮演南台灣藝術文化發展的領頭羊，開幕季8週累計購票3萬8500人次、累計入館87萬人次、超過6600人次參加場館導覽、臉書打卡數近10萬次、觸及864萬人次，更推升捷運衛武營站運量，突破單月15萬人大關。

值得一提的是，衛武營開幕季推出41檔節目，其中27場票房完售、售票率高達8成，啟航交出亮眼成績，11月連續2天迎接柏林愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團，更是寫下歷史新頁，吸引外媒報導達80篇，包括《Wallpaper》、英國《衛報》、德國《法蘭克福廣訊報》等。

藝術總監簡文彬表示，衛武營作為連結藝術與生活、國際與在地的平台，在眾人通力合作下，完成開幕季艱鉅挑戰，將許多不可能化為可能，包括兩代指揮大師祖賓‧梅塔與杜達美在衛武營相見歡，令人印象深刻；啟用日眾人的派對，創下台灣第一次紀錄的35架無人機表演。

簡文彬指出，衛武營明年上半年將推出20檔、74場節目，如「當代音樂平台」、台德共製席捲歐陸經典歌劇《杜蘭朵》、雲門接班人鄭宗龍與雲門2新作《毛月亮》、明華園創團90年全新大作《龍城爭霸》、「聚焦荷蘭」等。

簡文彬說，衛武營每年1月會進行場館機具設備檢測與保養，同時因應今年農曆春節連假，2月4日除夕至6日大年初二暫停對外開放，明年也將釋出特定視野限制席，優惠民眾只花百元，就能購票欣賞演出。

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