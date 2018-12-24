台大校長管中閔將上任 校內教授控其有適格問題

2018-12-24 23:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮今天宣布，勉予同意台大教授管中閔為下任校長，企圖讓從今年1月起紛擾至今的校長遴選案落幕，但台大教授批，教部自己以及監察院等報告都指出管中閔違法，質問：「已經違法了可適任台大校長嗎？」

台大經濟系教授鄭秀玲今晚9點多在臉書PO文，認為葉俊榮屈服政治壓力而聘管，深感遺憾外，也看出其搪塞敷衍台大案中的違法及爭議，已不適任教長，也不敢對台大長期被既得利益掌控的黑暗進行改革。

鄭秀玲並羅列，過去擔任校務會議代表時，親臨遴選過程被奧步操作的不公義，點出管中閔有適格問題，已被教育部、監察院等認定，管在台灣大哥大的薪酬及審計等委員兼職上，明確違法，質問違法者可適任台大校長嗎？

鄭秀玲也批，台大長期淪為部分人士的勢力掌控，如前校長陳維昭就創任12年校長紀錄，更擔任多屆校長遴選會召集人，也質疑陳任內開啟財團募款風氣，還讓財團捐款人等成為校長遴委，再度質疑管中閔和台灣大哥大副董事長蔡明興等有獨董與遴委關係卻未利益迴避等，再批管的校長適格性。

鄭秀玲認為，為了建立真正的校園自主和公開透明的決策，讓優秀教師之研究成果不被剝削，將結合民間力量，來督促監察委員和司法部門繼續秉公調查，台大要進行斧底抽金的真正改革，強調：「這是高教改革的開始不是結束！」

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