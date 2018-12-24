好有哏！金庸作品以佳餚重現 天龍八部創意入菜了

2018-12-24 23:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區育達高中餐旅群科學生，以金庸著名的經典武俠小說為主題，24日起至28日舉辦餐飲暨觀光週創意教學成果發表會，依照歷史朝代推出「天龍八部─逍遙派」、「射鵰英雄傳─武俠總鋪師」、「倚天屠龍記─決戰光明頂」、「笑傲江湖─華山VS日月神教」與「鹿鼎記─寶餐一頓」5場主題活動。

首場「天龍八部─逍遙派」主題午宴菜色，包括五虎斷門刀（冷盤）、降龍十八掌第四式─鴻漸於陸（羊方藏魚）、打狗棒法（法國長棍麵包、咖哩炒蛋、天蠶蝦羅蔓）、生死符（月亮蝦餅搭配椒麻雞）、排雲雙掌（佛手瓜煲豬蹄）、神龍擺尾（剁椒草魚）、易筋經（人參燉雞盅）、天山六陽掌之落日溶金（甜點菠蘿泡芙）等佳餚。

負責活動主題策畫的高二學生徐珮婷表示，參與成員不僅在場景布置與服裝造型上有所考究，更懂得運用天龍八部小說中的武功招式結合飲食文化，例如以月亮蝦餅的鮮甜與椒麻雞的麻辣，用口味象徵「生死符」的生和死；以羊腩和魚漿層層堆疊、用蒸煮方式保留美味精華的「降龍十八掌第四式─鴻漸於陸」，不但是海陸雙拼的鮮味結合，更呼應功夫招式中「藏巧於拙」的精髓。

在開幕式表演中，觀光事業科學生設計服裝造型及場景，發揮巧思重現金庸武俠世界；外場服務學生則在古色古香的場景布置下提供說菜和接待服務，展現學習成果，還可以在即將到來的新年、寒假「煮」給家人享用。

餐旅群科科主任何佳蓁提到，餐飲暨觀光週透過經營「一日餐廳」的概念，讓學生在團隊合作中學習行銷策略、成本控制、顧客滿意度調查等實務工作，同時懂得靈活運用所學技能，像是原本要使用的龍膽石斑最後改以草魚取代，仍不輸整個擺盤的呈現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/