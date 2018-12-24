支持台北市機車格「全面收費」？臉書投票這方遙遙領先

2018-12-24 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕知名臉書社團「爆料公社」擁有超過2百多萬網友在網上分享大小事，其同名粉絲專頁於今天（24）日傍晚發起投票，以台北市最近熱門議題：台北市公有停車場的機車格將全面收費，徵求雙方支持或反對意見，投票時間為期24小時，將於25日晚上7時30分開票。

為解決免費停放造成久占的問題，台北市政府於12月1日起，將比照汽車格全面收費，為避免民眾無法適應，台北市長柯文哲建議分4階段執行。第一階段將以商圈為主要收費範圍，第二階段再以捷運站周遭擴大實施，第三階段為市區主要幹道，最後才是一般巷弄收費。

柯文哲主張以「使用者付費」的概念規劃台北市21.3萬個停車格。一天計次20元。

爆料公社開放投票選項為「支持全面收費」、「反對全面收費」2項，甫開放投票2個小時，已吸引7萬人投票，但目前投票結果顯示，支持收費方以74%大贏反對方的26%，雙方差距懸殊。有網友在投票底下留言表示，「我支持收費，但是要求一車一格，常常看到三車兩格的在擠（還正常開單）」、「一格停兩台我可不想付錢」、「我支持機車收費，但先把道路使用權歸還給機車再來跟我說汽機車平等收費」。

另外，明天正巧是爆料公社創社4年，爆料公社指出，社團4年來幫助了基層民眾，使民眾的聲音得以藉由社團內記者朋友令社會重視，也藉此發現，「社會上有許多光怪陸離事件，這社會並不是你所想的那樣單純」。爆料公社提醒，每個人因成長的經歷不同，看到的世界也不同，請用溫暖的留言幫助貼文者，讓貼文者感受到台灣是個充滿愛的地方。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/