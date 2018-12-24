清除完畢！ 萬丹鄉爐渣之亂 歷時5年終於平息

2018-12-24 21:55

〔記者李立法／屏東報導〕萬丹鄉紛擾多年的地勇爐渣堆置風波，隨著爐渣清除完畢暫告平息，屏東縣環保局已針對堆放場址土壤及水質進行採樣，若證實未受污染，該場址便能解禁，恢復正常使用。

地勇公司2013年以倉儲試俥名義向縣環保局申請獲准堆置超過10萬噸爐渣，引起萬丹鄉強烈反彈，行政院中部辦公室函文縣府指堆置地點屬丁種建築用地，規定不得單獨設置露天設施或堆置場，縣府要求地勇改善未果，接連以違反空污法及區域計劃法開罰，並限期遷移爐渣，雙方展開冗長法律訴訟。

縣議員許展維表示，爐渣堆置期間引發地下水質污染疑慮，造成廣安村民恐慌，地方要求清除爐渣聲浪高漲，經環保局與地勇談判後，於去年5月開始清運，斷斷續續直到最近才全數清除，歷時超過5年的「爐渣之亂」終獲平息，希望環保局能記取教訓，並落實後續場址污染監測。

廣安村長王俊文形容地勇爐渣是「請神容易送神難」，村民心中的負擔折騰5年多才解除，堆置場地的土壤及水質務必要持續監控。

縣府環保局強調，已完成採樣送驗，若有污染情形，將設法改良當地土質，除非污染疑慮完全排除，該場址才能解禁恢復正常使用。

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