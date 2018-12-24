墾丁神級正妹扮耶誕女郎義賣 網友電暈：該南下作公益了

2018-12-24 20:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年旅遊業表現大多創下10年新低，連帶影響當地弱勢團體募款，年年在恆春夜市義賣的墾丁凱撒飯店為了拉抬業績，找來自家飯店女神曾于倢奮力叫賣，希望多為弱勢老幼募些款項，超正的義賣照片上網後，也引發網友激動直呼「該到墾丁作公益了」！

墾丁福華飯店則為弱勢孩子舉辦製作薑餅屋活動，展現當地觀光業者「景氣雖冷內心熱」的精神。

長期幫助恆春半島弱勢獨老及孩童的恆春基督教醫院，受到當地觀光業低迷影響，募款越來越困難，為了幫恆基的志工們打氣，墾丁凱撒飯店總經理及副總等幹部，特別帶隊到夜市舉辦義賣，除發動眾多員工叫賣，號稱飯店女神的員工曾于倢首度變裝性感耶誕女郎，成功吸引不少買氣湧入，可望捐出六萬多元善款。

另一家老飯店墾丁福華，同樣面臨開幕以來最慘的業績，但仍邀請恆基課輔班小朋友到飯店製作薑餅屋，屏東客運董事長郭子義得知課輔班孩童分布在恆春半島各偏鄉，也義不容辭安排接送孩童往返的交通，接力送暖讓孩子感受過節氣氛。

墾丁福華飯店總經理張積光及凱撒飯店總經理陳予佳表示，雖然現在處於觀光寒冬，但不能省去每年可以為偏鄉孩子帶來幸福的機會，並希望透過此次活動拋磚引玉，呼籲各界一起做愛心，盡一己之力為偏鄉的孩子帶來一些小確幸。

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