把握耶誕節回溫！ 週四起一路冷到年底

2018-12-24 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕明天（25日）東北季風減弱，各地水氣稍微減少，氣溫小幅回升，白天大致舒適至溫暖。不過27日將有另一波冷空氣接力，並持續影響至下週日（30日），預計強度恐達冷氣團等級，屆時各地氣溫會再度下降。

中央氣象局預報，明天白天大台北及東半部地區仍有局部短暫雨；桃園以南地區多雲可透光，僅山區有局部降雨機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。

溫度方面，明天清晨北台灣低溫約16、17度，其他各地約18至20度；白天北台灣高溫可回升至23、24度，其他各地約25至28度。

紫外線方面，明天全台皆為「中量級」，民眾如進行2小時以內的戶外活動，則無須採行防護措施。

空氣品質方面，明天北部、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」等級；高屏位於下風處易累積污染，為「橘色提醒」等級，局部地區短時間恐達「紅色警示」等級。

氣象局也提醒，明天白天起風力減弱，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島仍有長浪發生的機率；此外，明天清晨西半部地區易有局部霧影響能見度，提醒民眾留意路況。

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