夾帶肉製品闖關12/18罰20萬起跳至今 9件都是海關查獲

2018-12-24 23:01

〔記者姚介修／桃園機場報導〕自12月18日罰鍰20萬起跳至今為止，查獲9件旅客夾帶肉製品闖關，總罰款金額是180萬元，全都是海關查獲。

11月起至今海關查獲肉製品罰鍰高達48件，總罰鍰有246.5萬，但是已繳罰鍰有多少？關員也懷疑，如果罰鍰制定後，沒有繳交罰鍰的相關規定機制，罰鍰等於沒有執行，如果被查獲的旅客是來台旅遊、探親，被海關查獲夾帶肉製品入境，就算開了100萬元罰鍰，在台灣旅遊結束後，拍拍屁股就可以走人，要去罰誰呢？如果沒有配套措施，這筆罰鍰完全沒有意義，海關是白忙一場。

再則，真正權責還是國際法賦予海關的權力，海關在海關檢查室開行李搜身是不需要搜索票，桃園機場海關檢查室執行公務疊床架屋的情形太嚴重，像中國海關今年3、4月間，包括動植物檢疫單位及安全檢查單位完全合併，也就是說不管是警察或是檢疫人員，只要執行旅客入出境檢查，就全部歸海關管轄，人力也可以充分分配利用，也不會為了爭功諉過搞得面紅耳赤，即使協調好的查緝工作，在外界看來就像「分贓」。

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