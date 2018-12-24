中嘉吉隆有線電視 明年每月收費維持515元

2018-12-24 23:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市明年的有線電視頻道收視費率，今天下午在市府召開費率審議委員會，明年的收視費率將維持不動，每月每戶收費仍是515元，全案仍需經市長林右昌簽名公告後實施；不過，據中嘉吉隆提供的資料，今年基隆市的有線電視收視戶明顯下降，少了3000多戶，僅剩92000多戶。

中嘉吉隆有線電視原本有意調漲5元，恢復以往的每月每戶520元的收費標準，但遭審議委員否決，最後仍決議維持現有的收費標準。

今年各縣市已經公布的明年有線電視費率收費，金門縣調漲為590元，雲林縣540元、新竹縣570元、新北市500元，三地均與去年相同；新竹市則降價，月費為510元到520元。

根據資料顯示，基隆市有線電視費率從2007年的每月540元、2008年至2011年維持530元、2012年至2017年520元、2018年則小降5元，每月費率515元，515元的費率是近10年來最低。

根據中嘉吉隆公司所提供的資料，由3年前98000多戶，去年已下滑到96000多戶，今年更慘，現有資料顯示，今年每一季均減少一千多戶，三季下來，只剩下92500多戶的收視戶。

根據中嘉吉隆公司分析，收視戶減少的原因應該是因為盜版、網路付費電視的競爭及消費者使用習慣的改變，造成今年度收視戶明顯下降。

主持明年有線電視費率審議的副市長林永發說，有線電視的收視戶多為銀髮族，但是全面實施數位化後，改用機上盒，他要求中嘉吉隆有線電視應該拍攝短片，教導長者如何操作機上盒。

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