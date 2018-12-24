到墾丁揮別2018年 恆春有關山夕陽、西門農特產品嘗

2018-12-24 23:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2019元旦有4天假期，恆春半島飯店旅宿幾乎間間客滿，除了迎曙光活動，恆春鎮今年仍舊有揮別2018關山夕陽音樂會，並從白天就在西門廣場舉辦農特產行銷活動，晚間還有愛心跨年晚會，希望遊客到訪墾丁也有小而美的新年活動能參與。

恆春半島近年觀光業不如預期，舉辦3年的墾丁愛心跨年晚會募款數字從第一年的百萬，下滑到90萬及去年的80萬，恆春鎮長盧玉棟今年首度回到恆春鎮西門廣場舉辦，希望喚起更多民眾關心偏鄉弱勢問題；因應連假人潮，當天從早上就舉辦農漁產銷活動，搭配恆春特有牛杙仔蘿蔔盛產期，還提供免費品嚐活動。

近年極受遊客歡迎的「恆春關山送夕陽音樂會」，今年則從31日下午開始，由月琴大師吳登榮先生、恆春工商儀隊、大光國小民謠演唱組、墾丁鵝鑾分校太極鼓團隊、街頭藝人朱家宏及二胡女神馮啟絜等人演出，陪伴民眾歡送今年最後一道夕陽。

盧玉棟表示，今年元旦連假適逢選舉結束，除了舉辦活動拼公益及觀光，也將鎮長選舉得票數的競選費用補貼金，全數購買白米1100包，在歲末當天發送恆春低收入戶、中低收入戶及邊緣戶，希望觀光景氣低迷之際，透過拋磚引玉，喚起各界勿忘偏鄉還有需多生活難以度日的弱勢待援。

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