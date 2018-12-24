好心做果醬分送同事 對方的回應讓她超傻眼！

2018-12-24 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕得了便宜還賣乖？有女網友平日的休閒嗜好是在廚房自己做點心或食物，有一次好心將自己製作的果醬分享給同事，有一個較年輕妹妹當場酸她「妳好閒」、「我無聊也不會做這個」，女網友氣得回嗆「哪像妳只會滑手機？」

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」PO文，表示自己平常沒什麼休閒、興趣，但偶爾喜歡在休假時畫個數字油畫、寫短文故事或在廚房做點食物，不久前她自製了水果茶果醬贈與同事們品嘗，有個年輕同事不但沒說謝謝，還當場諷刺她好閒，「居然還有時間做這個」，表明自己無聊也不會搞這些東西，還再三強調這名女網友「真閒」。

該名女網友氣憤難平，在貼文中怒噴對方，表示「才不像妳放假時寧願發呆睡覺、滑手機、找一堆人逛街吃東西，在家喊無聊也不幫忙家裡。」原PO說自己享受生活做喜歡的事，如果對方真的不喜歡別拿，也不必沒說謝謝還這樣出言酸人、諷刺人，大嘆「真不懂現在年輕人在想什麼」。

網友看完紛紛大讚原PO賢慧，留言「有像妳這樣的同事真幸福，可惜妳沒遇到好同事」、「年輕妹妹嘴臭」、「同事好白目」、「我也覺得現在年輕人很多很廢，連個興趣都沒有，整天黏在3C上」。

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