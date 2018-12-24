高醫快閃音樂會 耶誕歡樂登場

2018-12-24 22:15

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫今舉行耶誕快閃音樂會，由董事長陳建志、校長鐘育志、附院院長侯明鋒等7位醫院主管妝扮成耶誕老公公，一起帶著禮物逐層送給病患、家屬及醫護人員，員工也以快閃方式附和唱歌，讓醫院充滿濃濃的耶誕氣息。

迎接耶誕節，高醫今年以「耶誕禮讚、健康幸福」為主題，在一樓門診大廳布置2層樓高的耶誕樹，讓醫院充滿耶誕氣氛。

今上午耶誕快閃音樂會，董事長陳建志、校長鐘育志、附院院長侯明鋒、小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院長陳彥旭、旗津醫院院長蔡忠榮及岡山醫院營運籌備處執行長傅尹志等7人，均妝扮成耶誕老公公，一起帶著禮物從6樓逐層送給醫護人員及病患、家屬。

高醫幼稚園近30名小朋友，以及由員工眷屬所組成的「服務最美社」，也前來共度耶誕節，現場大小朋友手牽手齊聲高唱耶誕快樂歌，二樓瞬間飄起紙花，像下雪般繽紛美麗，讓前來就診的病患及家屬驚喜不已，一起度過歡樂又溫馨的耶誕活動。

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