香山海水川溪汙染案 新竹檢警環調查啟動 絕不寬貸

2018-12-24 21:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府環保局16日查獲海水川溪污染案件，日前除監督污染業者鑫磊水泥製品公司完成死魚與汙染物清除，並持續監督底泥清除，也要求業者載送乾淨水源供農民使用，後續將調查損害農作，進行賠償作業；環保局強調，根據《水污染防治法》處以罰鍰至少250萬元，並將此案移交司法機關，配合啟動檢警環調查，詳細抽樣結果出爐後，將作為證據提供、全力協助檢方調查。

新竹市香山區民眾16日發現，海水川橋下野溪水被染紅，味道嗆鼻，溪中吳郭魚翻白肚，環保局獲報展開稽查，發現上游混凝土廠桶槽破損，疑液體洩漏造成溪水污染，當場先依未申請水泥製品污水排放許可，重罰250萬元。

檢警環20日啟動聯合調查行動，由新竹地檢署檢察官許大偉指揮市警局第三分局偵查隊、環保署北區督察大隊與環保局等單位，至業者水泥廠與辦公室搜索採證，並扣留桶槽、電腦等相關證物。

由於現場採集毒水酸鹼值超過13，已是驚人強鹼，業者推說這些污染源是高雄的業者載運過來的，檢方已經聯繫高雄警方與環保單位前往調查。目前正由相關單位勘驗證據當中，初步估計現場寬約6公尺的河道，遭污染長度約3公里。

海水川溪汙染底泥尚未完全清除前，環保局命業者使用水車載運乾淨水源，沿路提供農民使用，滿足農田取水澆灌需求。環保局也表示，將持續調查因汙染造成損壞農作，並要求業者進行改善及協助相關賠償。

環保局表示，16日現場抽驗採樣，並要求污染業者圍阻洩漏源，在環保局監督下，業者於18日中午完成水體污染物及死魚清除作業。

環保局限期廠商24日須完成底泥清除，業者調派大型機具共計15台，分段趕工清除底泥，已清運共計1,111立方米，環保局強調，業者24日若未完成清除底泥，將再告發處分，並由環保局介入主導加速清除。

環保局也強調，17日上午已將相關證物主動交由檢警環平台偵辦，後續將全力配合檢察機關之調查，追究業者刑責，絕不寬貸；清除污染方面，環保局也表示，將持續監督、恢復環境生態。

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