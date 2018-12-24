林子偉贈球具回饋母校 並與學弟經驗分享

2018-12-24 20:15

〔記者方志賢／高雄報導〕波士頓紅襪隊大聯盟選手林子偉今捐贈球具回饋母校高苑工商，他鼓勵學弟們堅持對棒球的熱情，棒球生涯還很漫長，練習或比賽都會遇低潮，心理狀態很重要，願以過來人的身分，分享自己心路歷程。

完成夢想的林子偉不忘本，透過「國泰My Way林子偉精進計畫」捐贈球具給母校高苑工商及故鄉那瑪夏，今下午他返回母校參加捐贈儀式，並由高苑工商董事長余政憲代表接受。

林子偉致詞時鼓勵學弟們堅持對棒球的熱情，努力朝美國職棒大聯盟、日本或台灣職棒夢想前進，他也感謝在高苑工商就讀時，受到師長照顧、教練訓練，才讓他能勇敢追夢。

林子偉表示，高中年輕選手技術不是太大問題，但平時練習或比賽的心理狀態卻很重要，未來棒球生涯還有很長路要走，可能會遇到高低潮，如何面對挑戰，他自己是過來人，有很多經驗可與學弟們分享。

余政憲也說，林子偉一路走來，從忠孝國小、國中到高苑工商，如果沒有國中、國小球隊教練用心栽培，就沒有林子偉如今在大聯盟的優異表現，他有天份，自己又努力，才能成為台灣第一個站穩美職棒大聯盟的內野手。

余政憲說，林子偉的優秀表現，是年輕選手的學習榜樣，一分耕耘、一分收獲，他希望年輕選手以林子偉為目標，全力以赴。

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