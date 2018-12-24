茄萣賜福宮首跨區宴王慶台南北極殿醮典 捐血、藝文活動登場

2018-12-24 19:59

〔記者王俊忠／台南報導〕與台南市南區鹽埕北極殿締結交陪境情誼的高雄市茄萣區頂茄萣賜福宮，首度跨越高、南縣市轄區到南市南區祝賀鹽埕北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典及豐盛供品宴王；北極殿醮典的系列藝文、捐血重頭戲也登場。

位於高雄市茄萣區、主祀天上聖母的頂茄萣賜福宮，因近幾年與主祀玄天上帝的南市南區鹽埕北極殿建立交陪境濃厚情誼，近日由賜福宮副主委李國寶、常務監察史吉男帶領廟方委員群備妥豐盛、市值數十萬元的供品到北極殿「擺宴」宴王。

賜福宮同時安排該廟特有的「天子門生」歌陣樂團到北極殿前演奏，祈求玄天上帝與眾神明賜福給地方居民。

北極殿主委林國義表示，此次建醮大典的普度法會重頭戲是在12月26日，當天下午5點，行政院長賴清德預定出席普度上香儀式，賴清德也將致贈行政院長題名的匾額給廟方。

北極殿說，隨著醮典進入重頭戲高潮階段，廟方規劃一系列藝文、捐血活動依序登場，12月25日上午10點半到下午5點半在鹽埕圖書館前的南區老人會館舉行捐血，歡迎民眾前往慨捐熱血。

25日晚上7點半在北極殿後方有東方藝術團表演；26日晚上7點半在鹽埕出張所有明華園天字團總團演出；27日是廟方將佈施善款、普度祭拜所剩物資捐助給弱勢團體。

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