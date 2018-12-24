耶誕感恩 柳奇醫關懷送暖

［記者王涵平／台南報導］柳營奇美醫院今日舉辦「奇美報佳音~聖誕送暖心」，院長黃順賢與復健科主任洪榮斌扮演耶誕老公公，帶領同仁與志工至病房探訪病人及家屬，分送小禮物，氣氛溫馨歡樂。
耶誕老公公肩背禮物，嘴上掛著燦爛的笑容，逐床分送糖果，今年還贈送環保帆布水壺提袋。院方表示，在醫院常見民眾提著大大小小的塑膠袋，裝著飲料、食物或是藥品，很多都是用完一次即丟棄，但塑膠垃圾已對人類生存環境造成重大威脅，因此傳遞環保概念給民眾，為地球盡一份心力。
黃順賢表示，對病人的照顧不只是生理部分的需求，同時也關注心理和社會層面，希望在耶誕節活動歡樂節慶氣氛外，病人與家屬能享受更友善、更溫馨的健康照護環境。
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柳營奇美醫院今日舉辦「奇美報佳音~聖誕送暖心」，院長黃順賢與復健科主任洪榮斌扮演耶誕老公公至病房探訪病人及家屬。（圖由柳營奇美醫院提供）（記者王涵平攝）
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柳營奇美醫院今日舉辦「奇美報佳音~聖誕送暖心」，院長黃順賢與復健科主任洪榮斌扮演耶誕老公公至病房探訪病人及家屬。（圖由柳營奇美醫院提供）（記者王涵平攝）
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