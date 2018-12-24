耶誕感恩 柳奇醫關懷送暖

2018-12-24 19:58

［記者王涵平／台南報導］柳營奇美醫院今日舉辦「奇美報佳音~聖誕送暖心」，院長黃順賢與復健科主任洪榮斌扮演耶誕老公公，帶領同仁與志工至病房探訪病人及家屬，分送小禮物，氣氛溫馨歡樂。

耶誕老公公肩背禮物，嘴上掛著燦爛的笑容，逐床分送糖果，今年還贈送環保帆布水壺提袋。院方表示，在醫院常見民眾提著大大小小的塑膠袋，裝著飲料、食物或是藥品，很多都是用完一次即丟棄，但塑膠垃圾已對人類生存環境造成重大威脅，因此傳遞環保概念給民眾，為地球盡一份心力。

黃順賢表示，對病人的照顧不只是生理部分的需求，同時也關注心理和社會層面，希望在耶誕節活動歡樂節慶氣氛外，病人與家屬能享受更友善、更溫馨的健康照護環境。

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