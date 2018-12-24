創意耶誕樹出場 沙包之外還有取材保特瓶、配電導管的…

2018-12-24 19:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕耶誕節到了，各地布置的應景耶誕樹陸續亮相，除規格大小外，運用的材質也很有看頭，不讓台南仁德區公所的沙包耶誕樹專美於前，結合建築廢料的配電導管耶誕樹，以及資源回收的保特瓶耶誕樹等，都令人矚目，加上融入傳統工藝的竹編雪人，創意十足。

歸仁公所每年都會在前方的圓環，搭起應景的耶誕樹，因車流量頻繁，格外引起關注，且強調以資源再生的概念取材創作，呈現教育意義，這次蒐集了廢棄的CD配電導管進行打造，高度達15米，配合夜間燈飾，成為鬧區新地標。

設計者楊智乾表示，這次所蒐集的配電導管，為可彎曲的蛇腹形材質，利於塑造圓球狀的裝飾，總長度達5200公尺，工程雖然浩大，但凸顯回收利用的環保理念更重要。

而長榮大學則取材450支保特瓶，在校園綠地上創作耶誕樹，加上系列的造景藝術，借物力行，強調愛地球的理念。

除了近5公尺的保特瓶耶誕樹之外，校方也運用竹編工藝，上漆後，成為雪人創作，還有回收木架起的白色小屋，以及立體藝術…等，琳瑯滿目。

至於行政大樓內，還有1株竹燈耶誕樹，校方指出，連同雪人創作，都巧妙運用關廟產業特色，為傳統技藝賦與全新的視覺意義。

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