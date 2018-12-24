三峽河上游偷排廢水？里長批魚群翻肚非首次

2018-12-24 19:42

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區三峽里長黃宗祥今天在河岸旁發現幾十隻魚群暴斃，他表示，長期以來民眾反映河畔旁總是會有死魚或河川遭染色，懷疑是上游的工廠在夜間偷排廢水所致，對此，新北市環保局簡任技正孫忠偉坦言，雖然目前檢測水質為正常，但河川水流速度快，污染源容易沖到下游，成為稽查困難的地方。

黃宗祥指出，由於最近連日下雨，通常工廠都會利用這段時間偷排廢水，藉此順著河流沖走，十幾年都有過這樣的問題，不少在河堤旁運動的長輩們都會在大同橋到長福橋流域看見死魚，若在夏天發生，更有強烈的異味飄散。

黃宗祥說，以往都會有白鷺鷥停留在河川覓食，但今年的數量卻減少，懷疑生態鏈都遭到破壞。當地居民也指出，三天兩頭都會看見同樣情形，住在附近的民眾也會擔心影響健康。

孫忠偉表示，現階段採多管齊下方式稽查偷排廢水，除了例行性稽查之外，對於已經鎖定的可疑工廠，也會在排放口裝置自動水質監測設備，不過仍需要民眾合作，若第一時間發現即可致電1999通報，就會立即派員前往檢測。

孫忠偉補充，查驗魚體比較難確定污染物，主要原因就是並非直接毒死，而是高濃度污染造成缺氧，因此無法查出污染毒素；目前偷排放污水會依照《水污法》裁罰，最重可以罰三千萬並追究不法利得。

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