防疫補破網 農委會：廚餘養豬退場最高補助617萬

2018-12-24 20:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情越趨嚴重，一旦染病豬肉進到廚餘系統養豬，非洲豬瘟疫情恐難以抵擋，台灣養豬產業將面臨重創，農委會針對廚餘養豬場提出廚餘轉飼料補貼和離牧退場補助和獎勵金，希望輔導廚餘養豬業者轉型，農委會指出，離牧補助最高可達617多萬元。

農委會今天下午針對廚餘養豬轉型措施召開記者會，代理主委陳吉仲指出，針對如果有中國豬肉製品進到國內，透過廚餘系統傳遞，農委會因應措施進行說明，農委會規劃退場機制和廚餘轉飼料養豬補貼，希望沒有蒸煮設備的畜牧場可以配合辦理離牧，並由大專院校老師組成輔導團，提供技術諮詢輔導。

仍有65萬頭豬以廚餘飼養

副主委黃金城表示，台灣目前約有65萬頭豬隻以廚餘方式飼養，佔所有豬隻的12%左右，今年底聯合稽查名單中2045戶廚餘養豬場，已經完成1497場稽查，其中有66場沒有蒸煮設備，一旦染上非洲豬瘟的豬肉進到廚餘系統，如果廚餘又沒有確實以高溫攝氏90度烹煮1小時後再給豬隻食用，豬隻將恐染上非洲豬瘟。

畜牧處家畜生產科長江文泉說明補助措施細節，他指出，農委會規劃飼料差額補貼和離牧退場補助與獎勵金措施，明年1月2日到3月31日，養豬業者可以向在地公所提出申請，業者則需在明年9月30日前完成改用飼料飼養上市或出清豬隻並拆空農舍退場。

江文泉指出，離牧退場補助措施，比照1998年因應加入世界貿易組織時，對於養豬產業結構調整的離牧補助標準，依照不同豬舍面積和廢水處理設施容積計算，並按照取得合法證照情形，實施差別補助，另外還有提供退場獎勵金，依照豬舍100平方公尺以下、100到500平方公尺和500平方公尺以上提供20、30和50萬元獎勵金。

12/26將邀各縣市首長參加防疫演習

至於廚餘轉飼料業者則會提供價差補償，江文全解釋，每頭豬隻最高補助2200元，補助頭數以牧場登記證或飼養登記證頭數為上限，如果沒有畜牧登記證，就以豬舍面積換算最高飼養頭數為上限，每頭1平方公尺計算。

陳吉仲也邀請各縣市政府首長參加本月26日在屏東的非洲豬瘟防疫演習，他說，防疫工作希望地方政府一起動員，跟中央一起配合防疫，農委會網站也會公告地方政府執行情形。

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