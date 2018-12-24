有影嘸！「撿蚵底」一天可賺一車高麗菜

2018-12-24 19:41

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「嘉義蚵」產地價漲至每台斤180元，被視為次級品的「蚵底」價格跟著看俏，蚵婦們笑說，高麗菜崩盤跌至每顆五塊錢時，她們一天「撿蚵底」賺1500元，都可以買一貨車的高麗菜了。

蚵民收成的牡蠣經第一次鋟蚵肉後，就將廢蚵殼運至堆置場，這些被棄置的牡蠣，有些還留有蚵肉，經第二次將蚵肉鋟出來賣，就稱為「撿蚵底」，這些「漏網之蚵」因個頭比較小，回收價大約在每台斤80元上下。

不過最近「嘉義蚵」因季節性漲價，而且缺貨，「嘉義蚵」的「蚵底」也跟著翻身，一斤漲到150元，由於做得是回收的無本生意，鋟多少賺多少，因而這幾天嘉義沿海氣溫雖偏低，仍有許多婦人頂著寒風在廢棄蚵殼堆中「撿蚵底」。

黃姓婦人說，為多賺點錢，她們往往天剛亮就到廢蚵殼堆置場，中午吃個便當就又繼續「撿蚵底」，一天工作逾10個小時，不過辛苦是有代價的，以目前「蚵底」的好行情而言，不管老手或新手一天都可以賺上千元，高麗菜價格低落時，彼此打趣說「今天又可以買一車高麗菜了」。

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