市場公廁氣氛佳？驚見「四腳獸」！攤商氣得要上鎖

2018-12-24 20:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府從今年12月初起，陸續完成了成功、西定、祥豐、調和、源遠與果菜市場等6處公有零售市場的公廁整修及環境美化工程，12間公廁煥然一新，頗獲好評；不料，由於公廁燈光美氣氛佳，最近祥豐零售市場的攤商反映，入夜後有「四腳獸」出現在祥豐市場公廁，市場自治會研議營業時間過後，就把公廁上鎖，以免又有「四腳獸」出現。

市府產發處市場科長徐游宇說，新公廁完工後，已經被攤販發現兩次，有「四腳獸」出現，除了有學生情侶外，也有中年人跑進來辦事，廁所垃圾桶裡面有保險套，讓業者很頭痛，才想要將公廁在營業時間後上鎖。

律師林富貴表示，如果沒有供人觀賞做公然猥褻行為，不會成立刑法第234條公然猥褻罪，本案2人在公廁內做愛，故意隱藏在密閉空間內，沒有讓人觀賞之意思，所以不成立公然猥䙝罪。

但是依社會秩序維護法第83條第2項規定，在公共場所放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聼勸阻可以處6000元以下罰鍰，但是必須經警察取締，而不聽勸阻才會成立，如果及時煞車，不會觸犯法律。

林富貴提醒，如果警察據報到場，要求公廁內兩人停止，兩造雙方不聽不願停止，才會被開罰。

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