少子化衝擊學生數減 苗栗成立新港高中計畫腰斬

2018-12-24 21:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣前縣長劉政鴻任內推動的新港高中，以雙語及科學作為特色提供在地學子升學管道，但後因工程款未到位喊停，近來後龍鎮長朱秋隆再度向縣長徐耀昌拋此議題，強調7成鎮民期盼能有在地高中，苗栗縣政府教育處表示，過去4年皆有向教育部申請，卻因少子化等因素遭退回，目前暫不再提申請。

教育處表示，過去推動成立縣立新港高中，盼讓後龍、通霄等地學生可免去舟車勞頓通勤之苦，但後續因少子化浪潮衝擊，再加上許多私校反彈，教育部遂退回該案要求苗縣府重新評估，工程款補助也擱置。

但朱秋隆認為，有7成鎮民期盼新港高中成立，除了與現有的新港國、中小學連貫，建立完整的升學管道，另也期盼透過聘請外籍教師、大學教師等方針，提升教學品質，將外流的優秀國中畢業生留在縣內，但如今設立計畫終止，令許多鄉親備感失望。

根據教育部統計處資料，4年前苗栗縣高中職學生數逾1萬8千多人，逐年遞減至今年約1萬7千人，顯示少子化浪潮影響，就學人數將難如預期，倘若再設高中，未來恐遇招生困難，或排擠其他私立高中的生源。

教育處副處長葉芯慧說，由於高中職不屬義務教育，無法確保足夠生源，且須考量私校辦學空間，故會進行評估，若確實有需求才會再向教育部提出申請。

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