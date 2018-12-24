東北季風揚 機車修車廠付之一炬 蘭嶼族人發愛濟助

2018-12-24 23:49

［記者陳賢義／台東報導］台東縣蘭嶼鄉漁人村22日晚間傳機車修理廠大火，在東北季風及廠內雜物的助燃下，整棟二樓鐵皮建築付之一炬，廠內轎車、機車全部燒成廢鐵，初估損失超過兩百萬元；楊姓業者是在2013年隨父返鄉創業，未料父親意外死亡 修車廠又慘遭祝融，雪上加霜，漁人社區發展協會理事長朱生財不忍，發動愛心募款，族人紛響應，幫助這位卅多歲的年輕家庭度過難關。

熊熊烈火無情竄燒，二屢的鐵皮機車修車廠就陷入一片火海，年輕族人赫見，立馬通知已在村內住家入睡的楊姓業者，飛奔趕往及加入滅火，但在東北季風及廠內材料、工具等物助燃下，2部汽車，楊員的6、7機車，及客人的7台機車全被燒成廢鐵。

楊姓業者難過的說，2013年底開始執業，這也是爸爸對他的期望，希望他能落葉歸根在家鄉好好努力，平日老婆照顧兩名仍在幼稚園的小孩，他一人賺錢養家，未料大火無情，一夕間就把五年來的努力全都化為烏有，未來雖然徬徨，但會盡最大的努力重建。

楊姓族人心疼的說，這個年輕人有心返鄉，在自己家鄉、土地落地生根，幾年前才結婚生子，是許多年輕人的表率，不料一波未平一波又起，父親去年才因工安意外死亡，事業甫起步的楊員又因一場大火，生財工具全被燒掉；楊員為家庭打拚的心令人感動，族人發揮愛心募款，除了錢財外，更期盼他能早日走出困境。

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