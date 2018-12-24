長榮地勤染麻疹 可傳染期仍在機場上班

2018-12-24 18:43

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布新增1例境外移入麻疹，為北部30多歲男性，據了解，是在松山機場工作的長榮航空地勤人員，研判在柬埔寨旅遊時遭感染，目前衛生單位掌握接觸者166人，但個案在可傳染期間有大眾運輸或公共場所活動史，提醒有出入相關松山機場、捷運站的民眾，要做好自主健康管理。

根據疾管署資料，該名個案在今年11月底至12月初至柬埔寨旅遊，返台後從12月15日起陸續出現發燒、腹瀉等症狀，並於16日就醫，18日出現咳嗽、喉嚨痛、柯氏斑及紅疹，20日就醫住院治療，今日確診麻疹，依個案潛伏期間活動史研判，感染地為柬埔寨，目前住院治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，目前衛生單位已掌握個案接觸者共166人，包括職場接觸者、就醫時曾接觸的相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明年1月9日。

不過，該名個案在可傳染期間12月14日至20日，每天均有大眾運輸或公共場所活動史，包括在松山機場櫃台、登機門，搭乘262公車前往松山機場、台北車站、捷運頂溪站等地，搭乘249公車往返福和路站與台大醫院站，以及有捷運松山機場站、頂溪站、台大醫院站、古亭站的活動史，並曾到新光三越站前店。

莊人祥提醒，曾於相關時段出入相關場所的民眾，從最後接觸日起算要自主健康管理18天。由於第一批接觸者是12月14日，從麻疹潛伏期來說，多是接觸後10天起陸續出現症狀，可能就是這幾天，因此若有疑似症狀，建議戴口罩儘速就醫，並告知接觸史。

莊人祥指出，該名個案一開始發燒以為是其他疾病而照常工作，12月18日出現紅疹才請假，提醒若有不適症狀，最好仍是在家休息。

今年累計38例麻疹，其中11例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多，其餘27例為國內感染。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區；一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種。

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