淡海輕軌試營運首日要排2小時 一度停駛還積水

2018-12-24 19:39

首次上稿 18:19

更新時間 19:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線今天6時30分起試營運，今早第一班車淡海新市鎮一帶的各站就湧現通勤族，之後幾乎班班滿載。與台北捷運共構的紅樹林站，早上10時起更湧現外地而來的嘗鮮人潮，新北大眾捷運志工必須拉出排隊線，民眾平均得等半小時才搭上車，更有人排了2小時，早上11點54分列車更因訊號異常，列車停在站內長達半小時。試營運首日，嘗鮮民眾除了興奮地和各站幾米公共藝術合影，也眼尖發現部分車廂漏水、班距超過原定的15分鐘、站內積水及列車門夾人等大大小小問題。

由於內部員工日前爆料車輛ATP異常，常導致車輛急剎，淡海輕軌列車突然暫停，引發外界揣測，新北大眾捷運公司總經理吳國濟澄清「不是ATP的問題」，指開往紅樹林站方向的編號106列車，停靠淡金鄧公站時，因車門開啟訊號異常，司機員暫時停車，以進行故障排除，後續判斷是因濕氣造成訊號異常，這列106號列車之後也恢復載客。

淡海輕軌綠山線共11站，連接捷運紅樹林站和淡海新市鎮，其中7站為高架、4站為平面，每班車滿載為265名乘客；列車從紅樹林站出發，行經台二線路段高架往V07淡水行政中心站時，視野開闊，雖然天氣陰雨，窗外朦朧的淡水河以及觀音山美景，仍引起民眾驚呼連連。

由於淡海輕軌列車門到站後不會自動開啟，旅客必須按下門上的觸控鈕開門，車門會開啟約20秒，但今天旅客眾多，許多旅客都反映上下車過程中「被門夾到」，不太舒服。

另外，由於淡水今天是典型的冬季氣候，下雨又濕冷，沿線站體雖然都有遮蔽，但風勢強勁，月台積水濕滑，長者必須更小心腳步，以免滑倒。

此外，也有民眾發現轉乘資訊不清，像是列車行經未來可轉乘藍海線的V09濱海沙崙站時，車廂廣播「可轉乘至漁人碼頭站」，但藍海線明年才會通車，讓外地旅客摸不著頭緒。

新北大眾捷運公司總經理吳國濟表示，截至今天中午12時，已經有5千人次旅客搭乘，旅客反映的狀況，都會盡速修繕或調整；至於班距超過原定的15分鐘，由於今天人潮眾多，因此列車會在站內等候旅客上下車完再開。

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