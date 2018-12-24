漁民喊讚！中市農業局放流200萬顆海瓜子蛤苗

2018-12-24 17:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局為增加漁民收入，在市議員吳敏濟爭取下，自103年起復育放流中部沿海原生種「赤嘴仔」，又稱「海瓜子簾蛤」，今天更在大甲松柏漁港南側及北側放流200萬顆1公分以上的蛤苗，農業局長王俊雄表示，「赤嘴仔」與人工養殖的蛤蜊不同品系，市售價格更高，市府希望透過復育及放流，增加「赤嘴仔」的數量，同時給漁民更好的收入。

今天的放流活動在大甲松柏漁港舉行，市議員吳敏濟、農業局長王俊雄、台中市海岸資源漁業發展所長黃育珍及台中區漁會總幹事趙朝森等皆到場參與，將200萬顆蛤苗放流進大海。

大甲大安等漁民常捕撈「赤嘴仔」販售，因「赤嘴仔」的數量愈來愈少，吳敏濟議員接獲漁民陳情進行了解，要求市府進行復育放流，至今已放流620萬顆蛤苗。

黃育珍說，市府於103年開始在採取種貝，委託農委會水產試驗所海水繁養殖研究中心台西試驗場進行復育，並採用1公分以上的蛤苗放流，一開始主要放流在松柏港的南側，106年並公布南側為禁採區，以增加其繁殖數量，今年首次在北側放流，因採取南側及北側同時放流方式，除可增加「赤嘴仔」數量，同時有助提高漁民收入。

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