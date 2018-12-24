小心吃紅單！桃市15處智慧偵測違停上路執法

2018-12-24 17:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局推動科技執法，使用AI技術自動偵測各種違規停車行為，警示駕駛人儘速駛離，以解決因違停造成的交通亂象，目前執法設備已在台鐵桃園、內壢、中壢火車站，以及桃園、八德、中壢、平鎮、龜山區共12個公車站停靠區建置科技執法設施，即日起陸續展開違停偵測及取締。

已建置科技執法的公車站停靠區有：

●桃園區：衛福部桃園醫院站往中壢方向、往桃園方向，中正路和大興西路二段口（中正路往火車站方向）、敏盛醫院站（往桃園方向）、福安宮站（往蘆竹方向）、中山路/中平路口（往中壢方向）

●平鎮區：華廈山莊站（往中壢方向）；八德區：大湳站（往大溪方向）

●中壢區：伯公廟（往中壢方向）

●龜山區：迴龍商場站（萬壽路一段往桃園方向）

●八德區：小大湳站（往大溪方向）、 陸光四村站（往大溪方向）。

交通局運輸資訊中心主任李慶憲表示，桃園建置的科技執法系統，包括魚眼鏡頭自動辨識違規車輛，占用停等區1分鐘後，緊接著啟動槍機攝影機進行車牌辨識，一旁LED螢幕就會出現「違規儘速駛離」等警示語閃光及蜂鳴聲響，達3分鐘違規車輛未駛離，影像會自動傳輸到交控中心彙整，再篩選出違規影像及事實，交由警方依法開罰單。

李慶憲說，中壢火車站前路幅小且車流複雜，要提醒的是一般汽車或機車，闖入公車、計程車停等專區，或是占用行車車道併排違規停車，一樣也能透過科技執法系統辨識告發。

桃園市長鄭文燦24日到中壢火車站，視察違規車輛自動偵測系統執行情形。交通局在中壢火車站執行交通微整型計畫，規劃公車停靠、計程車停等及上下客車，汽車、機車上下客專區，每個專區路燈上方或燈桿，都建置好自動偵測系統，並連線到交通局交控中心。

鄭文燦表示，科技執法可減低警察勤務，也是對駕駛人提早警示預告，更能達到交通安全順暢。桃園率六都之先進行，讓警察出班次數及車輛違停違規案件減少，證明效果良好。目前這項設備已在桃園、內壢、中壢火車站等地區及部份公車停靠區設置完成，新北市及其他直轄市也跟進，是一套成功的做法。

交通局長劉慶豐也說，桃園科技執法初期是以火車站周邊的汽車下車區、計程車下客區及公車停靠區等違停對交通影響較嚴重的地點做為執法重點區域，今年7月率先在內壢火車站試辦違停偵測警示，民眾檢舉違停件數從每月110件大降至5件，警方舉發件數也從20件降至2件，出勤次數從13次降至3次，成效卓越。

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