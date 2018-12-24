豐原鎮清宮廟產太多惹紛爭？ 銀行上演印鑑戰

2018-12-24 20:05

〔記者歐素美／台中報導〕豐原鎮清宮主委鬧雙胞，前主委王涼洲今天到台中銀行要求更換廟方存摺印鑑，反對派多位委員獲知，立馬到銀行阻止；台中商銀南陽分行協理張碧華表示，因王涼洲未依規定攜帶原有三顆印鑑到場，無法變更印鑑，王隨即離去；王涼洲表示，為廟務推動順利才申請更換印鑑。

豐原鎮清宮管理委員會因質疑原主委王涼洲帳目不清，而罷免王涼洲，另推派翁火墉代理主委，雙方紛爭不斷，並鬧上法院。今天下午，王涼洲跑到台中銀行南陽分行，有意更換廟方印鑑，委員邱春茂等獲知，擔心廟產不保，立刻趕到現場阻止，質疑王未經委員會同意，就要擅自更改印鑑於法不合。

台中商銀南陽分行協理張碧華表示，因王涼洲未備齊廟方的三顆印鑑，原有常監換人，也無相關公文證明，因此拒絕王變更印鑑的申請。王涼洲隨即離去。

鎮清宮委員邱春茂等表示，鎮清宫存款達一千多萬元，但管委會要動用經費，必需有主委、常務監事及鎮清宮的公章等三顆印鑑才可，王涼洲遭罷免後，無法動用存款，因此，今天才跑到行申請更換印鑑，以方便其動用廟款。

王涼洲則表示，依據法院12月12日民事判決書，他仍是合法主委，另一派推舉的代理主委及第六次管理委員臨時會議決議均無效。由於常監請辭，春節活動及大甲媽9天8夜遶境必須支用現金，為廟務推動順利才到銀行申請更換印鑑。

邱春茂說，鎮清宮管理委員會25名委員及5名監委，目前已有近10人請辭，廟方日前已透過信徒大會通過正式罷免王涼洲，將於12月30日召開信徒大會改選委員及主委。

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