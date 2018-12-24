賞花博與耶誕老公公共度佳節 大小朋友樂開懷

2018-12-24 16:36

〔記者歐素美／台中報導〕迎接耶誕節，台中市政府特別將后里馬場百年歷史建築「場長宿舍」妝點成耶誕小屋，觀光旅遊局副局長陳育正（花博后里馬場園區園長）更巧扮耶誕老公公，在園區出沒發送糖果給遊客，讓民眾十分驚喜，搶拍合照。

陳育正表示，花博開幕至今人潮不減，后里馬場以「馬」與「花卉」為主題，打造親子皆宜、動靜皆美的花馬樂園，來到花博后里馬場園區，除了賞花、體驗馬場百年歷史風華外，更不能錯過市府為配合耶誕節慶氣氛，而特別打造的「耶誕小屋」。

「耶誕小屋」是馬場內的歷史建築「場長宿舍」，是以前后里馬場場長的生活空間，牆體是傳統編竹夾泥牆工法，具有耐震的效果，在現代建築中已經很少見了，因為建築形式和園區內的位置特殊，常成為遊客來到馬場園區的拍照點，「場長宿舍」化身「耶誕小屋」後，更成為馬場的亮點。

此外，馬場園區更推出騎乘體驗、迷你馬互動、馬術特技表演及大型馬術主題氣墊等，適合親子共遊，希望民眾到花博參觀，度過耶誕節及元旦假期。

觀旅局表示，耶誕老公公互動活動，25日中午12點將舉辦第2場次；另后里、外埔、豐原3園區也舉辦「耶誕同樂會」，遊客著裝耶誕襪、耶誕帽、耶誕裝及耶誕配色服飾或鹿角、鈴鐺裝飾等耶誕節相關元素打扮，逛好農市集，並至室內館服務台拍照，上傳台中花博好農市集粉絲專頁，即可獲贈好農市集環保袋、飲料杯套或農產品等限量50份好禮，送完為止。

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