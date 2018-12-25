英文老師氣質甜笑 「胸猛」私照曝光 網友：想師生戀

2018-12-25 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕有這樣的英文老師，想必男同學絕對不會翹課，多益也一定都滿分！有網友在PTT表特版分享一名正妹英文老師的美照，只見她穿著無袖連身裙認真教課，氣質相當優雅，而女老師的私照更驚人，深V美胸的火辣照片讓不少男網友為之瘋狂，大喊「老師我喜歡妳啊」、「好想談場師生戀啊」。

從網友分享的照片中可見，這名女老師穿著粉色連身裙在台上講課，認真的模樣散發出一股柔美的氣質，私底下的休閒打扮也不時露出深V美胸，大方展現火辣「胸猛」的好身材，配上甜美的笑容更讓不少男網友大呼戀愛了。

有網友認出這名正妹英文老師叫Ruby，目前在台北某大學擔任英文講師，同時也在國北教攻讀課程教學所博士，由於外型甜美加上火辣身材，常常受邀到電視節目擔任來賓，社群網站上更累積不少死忠粉絲。

Ruby老師的照片在表特版曝光後立刻引起網友熱議，許多男網友紛紛留言，「為什麼我以前英文老師不是長這樣」、「可惡 我想學英文了」、「老師我喜歡妳啊」、「」、「RUBY的身材不是蓋的」、「老師願意跟我交往嗎 不排斥師生戀喔~」。

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